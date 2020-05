Espertos demais

Luís Felipe Soares



09/05/2020 | 23:58



Testar ao máximo as habilidades de aprendizado nada comuns de crianças superinteligentes. Essa é a ideia do quadro Pequenos Gênios, em exibição nas tardes de sábado, por volta das 16h, dentro do programa Caldeirão do Huck, da Rede Globo. A atração reúne participantes com capacidade mental diferenciada capazes de impressionar o público.

A produção selecionou meninos e meninas, todos entre 9 e 13 anos, para a primeira edição. Eles são capazes de resolver contas complexas em poucos segundos sem usar calculadora, analisar fatos pouco perceptíveis em desenhos, memorizar muitos detalhes e encontrar lógica em sequências.

Os participantes estão separados por times, com três crianças, sendo que duas equipes se enfrentam no palco do programa de TV a cada sábado. O desafio está dividido em quatro categorias: habilidades visuais e espaciais, capacidades matemáticas, soletração (de trás para frente) e memória fotográfica. As etapas vencidas acumulam valores em dinheiro e vence no dia quem tiver o maior número reunido. O grande prêmio pode chegar a R$ 200 mil.

Os momentos inéditos de Pequenos Gênios são exibidos semanalmente, sendo que é possível rever os programas no serviço de streaming Globo Play.