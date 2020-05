Polícia prende cinco por tráfico de drogas em Diadema

Mauricio Silva

Do Diário do Grande Abc



08/05/2020 | 16:01



Cinco homens foram presos, nesta quinta-feira (7), por policiais do 6ºBaep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia do ABC) no Bairro Taboão, em Diadema. Eles foram surpreendidos no momento em que embalavam drogas no fundo de uma residência.

Segundo o que foi registrado no boletim de ocorrência, os agentes faziam ronda pela Rua Gustavo Barroso para averiguar roubo em andamento, quando perceberam uma casa com o portão entreaberto. Eles resolveram averiguar.,

Ao entrarem na residência viram um homem em cima de uma moto que, ao perceber a presença dos policias, saiu correndo para os fundos. Na sequência, os agentes encontraram mais indivíduos com equipamentos usados para o preparo de entorpecentes.

Foram apreendidos 8,762 quilos de maconha, 1,933 quilo de craque, 125,940 litros de lança perfume, balanças de precisão, diversos invólucros para embalar os entorpecentes e uma máquina de corte.

Os traficantes e as drogas foram apreendidos e conduzidos ao 3º DP (Taboão), onde a ocorrência foi registrada.