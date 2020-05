Rapper Ben Ty Chijioke morre um mês após contrair coronavírus

08/05/2020 | 14:11



O coronavírus, que foi classificado como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 2020, já deixou milhares de mortos pelo mundo e, infelizmente, algumas celebridades e lendas do entretenimento também não resistiram à doença.

No dia 7 de maio, o rapper britânico Ty faleceu devido à complicações da doença, informação confirmada por sua equipe ao jornal The Guardian. O músico, que foi uma referência do rap britânico, estava em coma induzido desde abril, quando foi diagnosticado com a doença.

Seus amigos fizeram uma campanha de arrecadação de fundos para pagar seu tratamento, de modo que o rapper já havia sido retirado da UTI após apresentar melhora, mas infelizmente não resistiu.

Ben Chijioke, como era seu verdadeiro nome, tinha 47 anos de idade, e começou sua carreira no ano de 2011 com o álbum The Awkward. Apenas dois anos depois, ele foi nomeado ao Mercury, concorrendo com Amy Winehouse e Franz Ferdinand. Seu último trabalho foi o álbum Work of Heart, de 2018.

Ty recebeu homenagens de diversas personalidades do Reino Unido, entre eles o também rapper Zuby e o radialista da BBC Trever Nelson, que publicou:

Nós perdemos um grande talento britânico.