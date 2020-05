Após complicações em cirurgia, humorista Pedro Manso terá que retirar um rim

08/05/2020 | 14:10



Com problemas de cálculo renal há um tempo, o humorista Pedro Manso passou por nova cirurgia na tarde da última quinta-feira, dia 7, e revelou que, apesar de os médicos terem feito de tudo, o seu rim terá que ser retirado. Ele está internado no hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, e foi transferido do Rio de Janeiro para lá.

Em um vídeo, ele aparece dizendo o seguinte:

- Olá, pessoal. Terminei de fazer a cirurgia no rim. A cirurgia foi um sucesso. (...) Não queria que isso tivesse acontecido - mas devido às cirurgias passadas o rim direito está muito castigado. Então, os médicos fizeram de tudo. Queria agradecer a todos que me deram a maior força.

Para a colunista Fábia Oliveira, o empresário de Pedro, Eduardo Custódio, explicou o seguinte:

- Ele tentou ontem salvar o rim pela uretra e pelas costas, mas infelizmente o ureter dele está destruído, que é o canal por onde passa a urina do rim até a bexiga. Ele vai ter que retirar o rim, infelizmente. Existe uma cirurgia muito moderna, mas corre muito risco de vida. Essa cirurgia é para fazer a restauração do ureter usando um pedaço do intestino. Então entre arriscar a vida e retirar o rim, ele preferiu retirar o rim.

Com passagens pela Record e pelo SBT, onde atualmente está no Programa do Ratinho e no Domingo Legal, Pedro Manso é conhecido por imitar famosos como Faustão, Maguila, Cid Moreira e Galvão Bueno.