Manu Gavassi lança primeira música após deixar o BBB e Bruna Marquezine se declara Te amo, estou morrendo de saudade

08/05/2020 | 14:10



O BBB pode ter acabado, mas Manu Gavassi continua bombando na web a todo vapor. Na última quinta-feira, dia 7, a cantora lançou uma música com o artista Zeeba, que tem pais brasileiros e chegou a morar no Brasil durante sua adolescência. A canção, chamada Eu Te Quero, mistura trechos em inglês e português e fala sobre uma paixão arrebatadora. Esse é o primeiro lançamento da cantora depois que ela deixou o confinamento do reality show. Vale lembrar que, enquanto estava na casa, Manu lançou o clipe Áudio de Desculpas.

E se engana quem pensou que, com o fim do BBB, Bruna Marquezine iria parar de exaltar a amiga nas redes sociais. Também na quinta-feira, Manu fez sua primeira live depois de deixar a casa, e a transmissão, intitulada de Vinho No Meu Tapete, contou com os comentários da atriz em tempo real no Twitter e no próprio vídeo!

Estou aqui, arrumadinha em plena quarentena só para sua live. A senhora só escreve hinos, sempre admirei seu dom de transformar em arte as experiências de vida. Tive que escolher uma [música só], então é Áudio de Desculpas. Te amo, estou morrendo de saudade.

Além de Marquezine, diversos outros famosos também pediram músicas em VTs pré-gravados, entre eles Selton Mello, Camila Coutinho e Sabrina Sato.

Manu, que nesta semana ostentou um colar no qual estava escrito ex-BBB, ainda performou um cover da canção Don't Start Now, de Dua Lipa, em uma versão acústica com voz e violão, comandado pelo músico Guilherme Holanda. A música já está virando marca registrada da brasileira, que ainda pediu desculpas à cantora americana pelos memes gerados após a repercussão de sua coreografia no reality:

- Dua, desculpa ter mudado essa música para Tamborzin, Tamborzin. Nunca foi minha intenção. Não imaginei que fosse tomar essa proporção.

A live contou ainda com uma ligação para Gizelly Bicalho, sua ex-colega de confinamento, e com um emocionante momento de reconciliação com a influenciadora Nah Cardoso.