Covid-19 pelo mundo: “cenário aqui está ruim”, diz moradora de Abu Dhabi

Beatriz Ceschim

Do Rota de Férias



08/05/2020 | 13:48



Os Emirados Árabes Unidos são um dos países que conseguiram conter de forma mais eficaz a proliferação do novo coronavírus. De acordo com estudo da Universidade Johns Hopkins, o país, onde fica Dubai e Abu Dhabi, tem aproximadamente 16.793 casos confirmados e 174 mortes. Por mais que o número seja alto, não se compara a outros lugares, como Estados Unidos, Itália, França, Espanha ou mesmo o Brasil.

Arquivo Pessoal André Souza da Silva

“Acredito que o vírus ainda não atingiu o pico de propagação no país. Mas, de certa forma, o governo vem tomando medidas drásticas e efetivas, conforme a situação pede”, comenta André Souza da Silva – brasileiro de 41 anos que mora em Dubai.

A economista Nidhi Suvarna, de 21 anos, relata que, apesar de o número de contaminados e mortos ser pequeno, a situação não está muito boa na vizinha Abu Dhabi. “O cenário aqui está ruim. A cada momento, a quarentena é estendida, e a quantidade de infectados não para de aumentar”, conta.

Nidhi também detalha algumas das medidas que vem sendo tomadas pelo governo para combater a pandemia. “Os Emirados Árabes Unidos abriram 14 drive-thrus para testar as pessoas, sem que elas precisem entrar em contato direto com os profissionais da saúde”, relata. De acordo com as autoridades de saúde do país, o processo permite examinar cerca de 7.000 pessoas por dia.

Outras providências tomadas na região são os programas de desinfecção diários. “Funcionários públicos têm limpado cada vez mais as ruas, os transportes públicos e outros pontos importantes pelas cidades”, diz Nidhi.

Impacto na rotina

Como diretor de arte, André não teve muita dificuldade em se adaptar a trabalhar em casa, mas explica que seus filhos foram mais impactados pela quarentena. “Eles estão fazendo aulas online, o que nem de longe é o ideal, mas é melhor do que ficar sem nada. É uma mudança grande de rotina, de organização do próprio tempo, e um grande exercício de paciência.”

Arquivo Pessoal Nidhi Survana

Já Nidhi enfrentou alguns problemas com as mudanças no seu dia a dia. “(A quarentena) mexeu completamente com a minha rotina, principalmente porque não tenho trabalho. Não estou motivada, mas tento realizar o que é possível”, afirma.

A economista relata que a nova realidade também prejudicou o seu sono. “Comecei a ficar muito preguiçosa. Eu vou dormir de madrugada e acordo mais tarde, o que prejudica meus afazeres diários, tornando-os mais lentos”, complementa Nidhi.

Emirados Árabes pós-pandemia

André acredita que as pessoas ainda não se tocaram de como a pandemia irá afetá-las no futuro. Além disso, o brasileiro acha que certos tópicos cotidianos terão de ser revistos. “O mundo todo precisará debater melhor questões de higiene pessoal, alimentação, trabalho a distância”, conclui.

Além de reconsiderar a questão da higiene, Nidhi crê que as máscaras e luvas farão parte da rotina das pessoas, pelo menos por um tempo. “Os cidadãos terão medo de sair de casa sem os equipamentos de segurança. Caso não adotem esses métodos, imagino que, ao menos, passarão a usar álcool em gel e lavarão as mãos com mais frequência”.

A economista também presume que as áreas públicas que costumam receber grande fluxo de pessoas serão remanejadas. “Shoppings e shows serão monitorados, e a capacidade desses ambientes será reduzida por um tempo”, diz Nidhi.

É muito provável também que, ao menos nos Emirados Árabes Unidos, os indivíduos tenham receio de ir tão cedo a lugares com grandes aglomerações. “As pessoas por aqui estão mais alertas em relação às questões de distância e segurança. Acredito que elas evitarão ambientes lotados e se manterão afastadas por um bom tempo”, finaliza.

Covid-19 pelo mundo: série de entrevistas

O Rota de Férias e o Busca Voluntária estão conversando com pessoas de todo o planeta para saber como o coronavírus está afetando a realidade de suas cidades. Confira os outros capítulos da série:

Capítulo 1: COVID-19 PELO MUNDO: ADVOGADA RELATA O DIA A DIA NA CIDADE DO MÉXICO

Capítulo 2: COVID-19 PELO MUNDO: BRASILEIRA CONTA COMO ESTÁ A VIDA EM SANTIAGO

Capítulo 3: COVID-19 PELO MUNDO: “ESTAMOS MELHORANDO AOS POUCOS”, DIZ MORADOR DE BRÉSCIA

Capítulo 4: COVID-19 PELO MUNDO: AMERICANOS CONTAM COMO ESTÁ A VIDA EM DENVER

Capítulo 5: COVID-19 PELO MUNDO: BRASILEIRO FALA SOBRE A QUARENTENA NO CANADÁ

Capítulo 6: COVID-19 PELO MUNDO: ESTUDANTE VISLUMBRA CAOS NO MÉXICO PÓS-PANDEMIA

Capítulo 7: COVID-19 PELO MUNDO: “MUITOS NEGÓCIOS JÁ FALIRAM”, DIZ BRASILEIRA QUE VIVE EM NOVA YORK

Capítulo 8: COVID-19 PELO MUNDO: INFLUENCIADORES DE ORLANDO FALAM SOBRE OS IMPACTOS DA PANDEMIA

Capítulo 9: COVID-19 PELO MUNDO: “AS COISAS ESTÃO MELHORANDO AOS POUCOS”, DIZ ESPANHOLA

Capítulo 10: COVID-19 PELO MUNDO: ENFERMEIRA FALA SOBRE O DIA A DIA NA ALEMANHA

Capítulo 11: COVID-19 PELO MUNDO: “A SOCIEDADE AQUI ESTÁ UNIDA”, DIZ MORADORA DE AMSTERDÃ

Capítulo 12: COVID-19 PELO MUNDO: “APLAUDIMOS OS HOSPITAIS TODOS OS DIAS”, DIZ BRASILEIRO QUE MORA EM PARIS