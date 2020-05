Bolsas da Europa fecham em alta com alívio das tensões EUA-China e Payroll

08/05/2020 | 13:21



As Bolsas da Europa fecharam em alta nesta sexta-feira, 8, em meio ao arrefecimento das tensões comerciais entre Estados Unidos e China e das repercussões de um relatório de emprego americano melhor que o esperado. Em um dia de mercados fechados no Reino Unido, por conta de feriado local, o índice Stoxx 600 encerrou em alta de 0,91%, a 341,05 pontos, tendo avanço semanal de 0,30%.

O bom humor predominou desde o início do pregão, após a notícia de que o vice-premiê da China Liu He conversou, por telefone com o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, e com o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin. Em entrevista à Fox Bussiness hoje, o diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, caracterizou a reunião como "construtiva".

O movimento ascendente dos índices acionários se intensificou pela manhã, com a divulgação do relatório Payroll, que mostrou que a economia americana cortou 20,5 milhões de postos de trabalho em abril, menos que a mediana de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de 21 milhões. A taxa de desemprego saltou a 14,7%, maior nível desde a Grande Depressão de 1929, mas também aquém das expectativas do mercado, de 15%.

Para o WesterUnion, apesar de negativos, os números indicam que a retomada da economia poderá ser rápida. "Embora os dados mostrassem uma imagem horrível do mercado de trabalho, não foram tão ruins quanto as previsões que motivaram as esperanças de uma recuperação econômica em forma de V nos próximos meses", avalia em relatório enviado a clientes.

Com a menor aversão ao risco, o índice DAX fechou em alta de 1,35%, a 10.904,48 pontos, na Bolsa de Frankfurt. A ação do conglomerado Siemens saltou 4,45% e do banco holandês ING avançou 2,20%, com a divulgação de balanços corporativos bem recebidos pelo mercado.

Em Paris, o CAC 40 registrou alta de 1,07%, a 4.549,64 pontos. Saint Gobain liderou os ganhos, subindo 4,44%.

Em Milão, o FTSE MIB avançou 1,13%, a 17.439,30 pontos. Por lá, o destaque foi para o setor bancário, com o Banco BPM tendo alta de 5,03% e o FinecoBank, de 2,56%.

Em Madri, o Ibex 35 cresceu 0,78%, a 6.783,10 pontos, enquanto, em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,42%, a 4.238,40 pontos.