Autora polemiza ao chamar Meghan Markle de falsa em vídeo em que ela lê livro para Archie Harrison: Esse é o show da Meghan

Na última quarta-feira, dia 6, Archie Harrison, filho de Meghan Markle e príncipe Harry, completou um aninho de vida! Para celebrar a data, o casal divulgou um vídeo muito fofo em que a Duquesa de Sussex aparece lendo um livro para o pequeno. O registro, porém, deixou a autora Emily Giffin bem enraivecida.

Conhecida pelo livro Something Borrowed, que virou um filme em 2011 sob o título O Noivo da Minha Melhor Amiga, a escritora usou o seu Stories do Instagram para criticar Meghan. Segundo informações do Daily Mail, ela postou na rede social um diálogo, por mensagem de texto, que teve com uma amiga, em que ambas comentam esse vídeo.

Essa amiga começa dizendo o seguinte:

Alguns pensamentos: Archie está adorável, mas o vídeo grita: olhem para mim! Olhem para mim! Eu preciso de atenção como a mãe amorosa. Ela é uma piada. É triste também como ela parecia um pouco irritada por Archie não estar cooperando totalmente com seus padrões. Ele [tem um ano de idade] pelo amor de Deus!

Emily responde:

Completamente.

E a amiga diz:

Eu sinto pena daquele garotinho.

Emily, então, escreve que sentiu que Meghan pareceu tão não maternal no vídeo e acrescentou:

Foi desconfortável. Ela é tão falsa, disse, com a amiga descrevendo Meghan como uma atriz que estava interpretando um papel.

A escritora ainda postou o print de uma parte do vídeo e legendou:

Feliz aniversário, Archie. Vai embora, Meghan.

Depois, ela ainda disse:

Criança e livro adoráveis. Mas... caramba: Eu primeiro. Esse é o show da Meghan. Por que ela não gravou e deixou o Harry ler?

E por que ela não aproveitou o momento para dizer: Ele disse papai! Porque isso seria sobre Harry por uma fração de segundo.

Deus não permita. Além disso, você quer privacidade para o seu filho, para colocar um vídeo dele (pelo seu biógrafo autorizado) dele... sem calças?! Ok.

Depois de toda a repercussão negativa, Emily fechou seu Instagram e emitiu um comunicado para pedir desculpas, após também ser acusada de racismo:

Para deixar claro, eu absolutamente amei que uma mulher birracial americana se casasse e entrasse para a família real.

Parecia uma coisa maravilhosa e feliz para todos. Comemorei o casamento deles organizando uma reunião aqui em minha casa e publicando muitas e muitas fotos. Além disso, fiquei chocada com qualquer sinal de racismo contra ela.

Ela continua dizendo que os seus sentimentos em relação a Harry e Meghan mudaram nos últimos meses, mas deixou claro que os seus comentários não tinham nada a ver com a raça de Meghan:

Além disso, entendi por que ela queria deixar a monarquia e seguir seu próprio caminho. No entanto, acho que há falhas na maneira como ela e Harry lidaram com as coisas, e esses sentimentos desapareceram em posts posteriores, incluindo os de hoje. Eu posso ver como algumas das minhas postagens podem parecer mesquinhas e podem ser interpretadas como tendo tons raciais. Não era minha intenção, mas entendo que intenção e impacto são duas coisas muito diferentes. E eu realmente sinto muito pelo impacto negativo.

Complicado, né?