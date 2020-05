Vladimir Brichta fala sobre quarentena ao lado da esposa, Adriana Esteves, e confirma coronavírus em Amor de Mãe

08/05/2020 | 13:10



Vladimir Brichta deu uma entrevista para o programa Cinejornal, comandado por Simone Zuccolotto, que será exibido no Canal Brasil na próxima terça-feira, dia 12, a partir das 23h30. E segundo informações do colunista Flávio Ricco, o ator, que vive o ambientalista Davi em Amor de Mãe, confirmou no bate-papo que a segunda temporada da novela abordará um tema importante que estamos enfrentando como sociedade atualmente: a luta contra a pandemia do novo coronavírus.

- A temática da Covid-19 vai aparecer na segunda temporada e meu personagem vai debater sobre isso que está acontecendo. É uma novela contemporânea, né?

O ator também falou sobre a quarentena ao lado da esposa, Adriana Esteves, e os filhos, Vicente e Agnes Brichta, de 13 e 23 anos de idade, respectivamente, além de Felipe Ricca, de 20 anos de idade. Felipe, aliás, é filho de Esteves com o ator Marco Ricca, enquanto Agnes é fruto do relacionamento de Brichta com a cantora Gena Karla Ribeiro.

- A gente reaprendeu a dinâmica de dentro de casa. Eu coloquei um foco e a gente tem uma rotina em casa. Tem a hora de estudar, tem a hora de ocupar o tempo com as crianças, com a Adriana, minha esposa, e assim fica mais fácil entender tudo isso.

O artista ainda fez questão de homenagear Flávio Migliaccio, que morreu no início desta semana aos 85 anos de idade.

- Eu trabalhei com ele, uma profunda admiração. Têm atores que trabalham para terminar logo a cena, ele queria ganhar a cena. Com 80 anos ele ganhava a cena.