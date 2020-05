Thiago Magalhães, ex-marido de Anitta, afirma que a mídia o pintou como um monstro e dispara: - Eu não queria casar

08/05/2020 | 13:10



Thiago Magalhães, ex-marido de Anitta, surpreendeu ao participar de uma live na noite da última quinta-feira, dia 7. O empresário falou sobre sua relação com a funkeira e admitiu que não tinha intenções de formalizar o relacionamento. Mesmo assim, os dois casaram-se em uma cerimônia mega discreta em outubro de 2017, na Amazônia, durante as gravações do clipe Is That For Me, parceria de Anitta e Alesso. Na ocasião, um pajé foi responsável por ministrar o evento e, posteriormente, o casal oficializou a união no civil quando retornaram ao Rio de Janeiro, em novembro daquele mesmo ano.

- Cara, eu não queria casar, né, disparou Thiago.

No vídeo, ele ainda dá a entender que a decisão não foi boa para ninguém. Entretanto, neste momento, ocorre um corte em sua fala, o que dificulta o entendimento.

Depois, Thiago afirmou que a mídia o pintou como um monstro. Vale lembrar que, após separar-se de Anitta, em setembro de 2018, diversos rumores de que ele humilhava a cantora surgiram na internet; até um amigo próximo da artista falou sobre o assunto, garantindo que o empresário dizia coisas para Anitta que nenhuma mulher merece ouvir.

- Acho que era natural que isso acontecesse, né. [sobre a mídia tê-lo pintado como monstro, em sua visão] Mas tudo certo também.