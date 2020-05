Complexo de lojas e restaurantes Disney Springs reabre dia 20

Redação

Do Rota de Férias



08/05/2020 | 13:48



A Disney Springs, complexo de lojas, restaurantes e entretenimento da Disney World, em Orlando, será reaberto em 20 de maio. Os parques temáticos e hotéis do grupo, por enquanto, seguem fechados e sem previsão de volta.

Confira 60 fotos da Disney Springs

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

Reabertura da Disney Springs

A empresa anunciou que a reabertura se dará em fases. No início, apenas as lojas e restaurantes que não pertencem ao grupo do Mickey, mas são operados por terceiros na Disney Springs, serão autorizados a funcionar.

Todos eles terão de adotar diversas medidas de segurança, como procedimentos reforçados de limpeza, uso de máscaras por funcionários e visitantes, interações com pouco contato e treinamento para os colaboradores. As regras serão implementadas de acordo com as recomendações das autoridades de saúde e do governo.

A Disney World ainda não divulgou detalhes, mas a capacidade de público no espaço também será limitada, assim como o horário de funcionamento. Os estacionamentos também irão operar de forma parcial.

Até o dia 20, novas medidas devem ser anunciadas em relação à reabertura do Disney Springs. Para acompanhá-las, acesse aqui.

Reabertura dos parques da Disney

A Disney ainda estuda como será a reabertura de seus parques em todo o mundo. Nesta semana, Pam Hymel, médica-chefe do conglomerado, divulgou uma nota com diretrizes de como o processo deverá acontecer e reforçou que ainda não há um prazo estabelecido para que os centros de lazer voltem a funcionar.

De acordo com Pam, as medidas que analisadas no momento são:

Reabertura em fases

“Estamos analisando todos os nossos complexos e a melhor forma de iniciar o processo de reabertura, que se dará de forma gradual e parcial. Primeiramente, lojas e restaurantes voltarão a funcionar. Depois, os parques temáticos.”

Medidas de distanciamento físico e capacidade

“O gerenciamento da quantidade de hóspedes em filas, restaurantes, hotéis, veículos de passeio e outras instalações é um foco importante. A ideia é implementar diretrizes de distanciamento físico com base nas orientações das autoridades de saúde e agências governamentais. Isso provavelmente incluirá a implementação de medidas de capacidade de hóspedes. Também estamos explorando maneiras de usar a tecnologia para nos ajudar nesses esforços, como os sistemas de filas virtuais.”

Limpeza e sanitização

“Planejamos incrementar os processos de limpeza e desinfecção, determinando onde isso deve ocorrer (por exemplo, em áreas de tráfego intenso) e os produtos e processos que serão adotados.”

Suporte para triagem e prevenção

“Seguiremos as orientações do governo e da comunidade médica em relação aos procedimentos aprimorados de triagem e medidas de prevenção, incluindo o uso de equipamentos de proteção individual e máscaras. Algumas medidas já foram implementadas, como adicionar desinfetantes e também estações para lavar as mãos nos resorts.”

Treinamento dos funcionários

“Enfatizaremos ainda mais nossa cultura de saúde e segurança entre os membros da equipe e continuaremos reforçando os treinamentos à medida que nos aproximamos da reabertura.”