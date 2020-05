08/05/2020 | 12:21



Os investidores estrangeiros retiraram R$ 898,054 milhões da B3 no pregão da última quarta-feira, 6. Nesse dia, o Ibovespa fechou em queda de 0,51%, aos 79.063,68 pontos, com giro financeiro de R$ 21,7 bilhões.

Em maio, em três pregões o saldo desses recursos já está negativo em R$ 2,465 bilhões, resultado de compras de R$ 28,972 bilhões e vendas de R$ 31,438 bilhões.

No acumulado do ano, os investidores estrangeiros retiraram R$ 71,872 bilhões do mercado acionário brasileiro.