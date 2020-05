Tatá Werneck aparece de toalha na cabeça no Encontro e se derrete por Clara Maria em entrevista

08/05/2020 | 12:11



Tatá Werneck mostrou toda a sua sinceridade em sua participação no Encontro com Fátima Bernardes na manhã desta sexta-feira, dia 8. No Twitter, pouco antes da atração começar, a humorista deixou claro que não faria uma mega produção para entrar ao vivo no programa - e, como sempre, fez uma piada com a sua situação nesta quarentena.

Não dormi essa noite e não deu tempo de me arrumar para o Encontro com Fátima. Estarei hoje no programa. Assistam aí e não reparem no meu novo nó capilar chamado Ítalo. Estamos juntos, escreveu a artista.

Ao aparecer no Encontro, então, Tatá surpreendeu por estar com uma toalha na cabeça, bem gente como a gente! Ao cumprimentar Fátima Bernardes e os telespectadores, a comediante soltou essa:

- Não deu tempo, Fátima! Vai assim mesmo... Bom dia!

Um ícone, né? Mas Tatá não apareceu somente para divertir a nossa manhã; ela também falou bastante sobre a filha, Clara Maria, fruto de seu casamento com o ator Rafael Vitti. Aos 36 anos de idade, a apresentadora do Lady Night teve a oportunidade de babar pela primogênita em entrevista antes de comemorar o seu primeiro Dia das Mães com a filha em seus braços!

- A Clara é uma criança muito tranquila, ela não me dá trabalho algum. Eu acho que às vezes ela vai acordar e falar: Mãe, já agilizei tudo, fiz o imposto de renda, está tudo certo. Ela é super tranquilona, ela acorda de noite rindo, não acorda chorando, revelou Tatá.

A atriz continuou se declarando para a pequena - mas, como de costume, soltou uma piadinha aqui e ali.

- Eu fico extasiada vendo ela apenas existir. Ontem c***u no meu olho? Sim. Mas isso faz parte. E eu revidei. Sacanagem.

Tatá compartilhou que Clara Maria já está com quatro meses e meio de vida. Ela já sentou, já se virou e agora está aprendendo a engatinhar. Por enquanto, ainda não chamou pela mamãe ou pelo papai, mas não foi por falta de incentivo da comediante!

- Eu fico o tempo inteiro falando mamãe para ela repetir. Quando estou na frente dele [Rafa] eu falo mamãe e papai, mas quando ele sai eu fico só mamãe, mamãe.

Essa família é demais, não é?