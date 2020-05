Kim Kardashian e Kanye West estão morando em lados opostos da mansão para evitar brigas

08/05/2020 | 12:11



A quarentena não está sendo fácil para alguns casais, entre eles Kim Kardashian e Kanye West. Anteriormente, já havia sido revelado que a socialite estava frustrada por não receber ajuda do marido nas tarefas relacionadas às crianças, mas isso parece ter atingido outro nível de seriedade.

De acordo com o relato de uma fonte próxima do casal ao The Sun, os dois estão ficando em pontas opostas da mansão em que vivem na Califórnia, nos Estados Unidos, para tentarem manter as coisas civilizadas.

- Kim está ficando louca, já que ela está acostumada a ser muito ativa. Ela está frustrada com Kanye e acha que ele não está exercendo seu peso nas responsabilidades familiares, e eles estão brigando muito. Também é muito tempo sozinha com as crianças para ela.

Outra fonte revelou ao Hollywood Life que Kanye chegou a levar as crianças para passar alguns dias em seu rancho no estado de Wyoming na semana do dia 27 de abril, para dar à esposa algum descanso:

- Ela ama muito os filhos, mas, como qualquer mãe, só precisa de tempo para si mesma. Ela precisava de um tempo das crianças e dos gritos.

Durante a pandemia, além de cuidar do dia a dia das crianças, Kim também está dando continuidade aos estudos para se tornar uma advogada, além de administrar diversos negócios e fazer postagens promocionais constantes para as marcas KKW Beauty e SKIMS.