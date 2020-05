Caio Castro revela já ter enfrentado dois homens que estavam assediando Grazi Massafera: - Parece que vai comer com o olho

08/05/2020 | 12:10



Na última quinta-feira, dia 7, Caio Castro participou de uma live com a empresária Priscila Triska. Em determinado momento, o ator contou mais detalhes sobre a viagem recente que fez à Índia ao lado de sua namorada, Grazi Massafera. Ele relatou uma situação de assédio em que enfrentou dois homens que estavam encarando muito sua amada:

- Eu estava com a Grazi, na Índia, e a gente não tinha muito ideia de como seria porque ela chama muito a atenção. E ela chamava muito a atenção. E aí nos primeiros cinco minutos eu falava: eu preciso desencanar porque galera parece que vai comer com o olho, fica olhando de um jeito... E aí os dois primeiros caras eu falei: e aí, c***o, tá louco? Aí depois eu falei: ai, desencana, vai.

Eita!

Que situação tensa, né?

Nessa mesma viagem, Caio e Grazi também haviam ido para a África e também para as Maldivas. Foi lá que surgiu os rumores de que ambos teriam oficializado a união. Quando voltaram ao Brasil, ambos esclareceram que tudo não passava de uma notícia falsa.