5 villas espetaculares para sonhar quando as viagens retornarem

A rede de hotéis de luxo Four Seasons conta com mais de 750 casas, villas espetaculares e apartamentos, projetados por arquitetos e designers renomados, espalhados pelo mundo. De opções à beira-mar até destinos nas montanhas, confira cinco exemplos para sonhar quando as viagens voltarem ao normal.

5 villas espetaculares para sonhar

Caribe

Com vistas panorâmicas da pitoresca Meads Bay, eleita a melhor praia de Anguilla, o Four Seasons Resort and Residences Anguilla oferece áreas de estar bem iluminadas, que se abrem para terraços privativos com piscinas, camas externas e chuveiros ao ar livre.

México

Uma das villas mais exclusivas do Four Seasons Resort Punta Mita se destaca pela espaçosa área de estar, bem como pela piscina com borda infinita. Do deque, tem-se vistas inspiradoras do Oceano Pacífico.

Estados Unidos

Esta penthouse do Four Seasons Resort and Residences Jackson Hole tem duas áreas de estar e uma cozinha moderna. Os quartos dão acesso a terraços privativos, com vistas de cartão-postal da Rendezvous Mountain, na linda estação de esqui de Jackson Hole.

Tailândia

Com vistas encantadoras do Golfo da Tailândia, esta villa espetacular do Four Seasons Resort Koh Samui chama atenção pela enorme piscina central com borda infinita. A residência também conta com um terraço privativo perfeito para refeições ao ao ar livre.

Outra villa dos sonhos no país é a do Four Seasons Resort Chiang Mai, que tem uma grande piscina privativa cercada por jardins tropicais. Quatro quartos distribuídos em diferentes estruturas oferecem privacidade, enquanto a espaçosa sala de estar proporciona o ambiente ideal para momentos em família.

