Exportação em unidades cai 79,3% em abril ante abril de 2019, diz Anfavea

08/05/2020 | 11:38



A exportação de veículos, em unidades, caiu 79,3% em abril ante igual mês do ano passado, informou nesta sexta-feira, 8, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Em comparação a março, houve queda de 76,6%.

Foram 7,2 mil unidades vendidas ao exterior, em conta que considera os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

No acumulado de janeiro a abril, foram 96,2 mil veículos exportados, tombo de 31% em relação a igual período do ano passado.

Em valores, as exportações atingiram US$ 252,7 milhões em abril, queda de 69,7% em relação a igual mês do ano passado e de 64,4% na comparação com março.

No acumulado do ano, são US$ 2,176 bilhões em receita com vendas ao exterior, baixa de 33,5% em relação a igual período de 2019.