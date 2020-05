Operação Barreiras Policiais é realizada em São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



08/05/2020 | 11:04



São Bernardo recebeu ontem a Operação Barreiras policiais. Conhecida também por pontos de bloqueio, a ação, feita na Estrada Samuel Aizemberg, é realizada em todo Estado de São Paulo pela PMESP e tem por objetivo promover a segurança do cidadão através da ostensividade do trabalho policial.

Nestes bloqueios são conferidos a documentação do veículo e do motorista e seus ocupantes e, em caso de fundada suspeita, os policiais realizam buscas pessoal e veicular. Já, nos casos em que não se vislumbra cometimento de transgressão ou crime, os policiais militares aproveitam para orientar os ocupantes com dicas de segurança e prevenção, para que possam, eles mesmos, evitarem de se tornarem vítimas de crimes.

As operações continuam ser realizadas, mesmo com a situação de pandemia em virtude do Coronavírus, porém com alguns cuidados. Toda viatura policial leva máscaras, luvas e álcool em gel para ser usado pelo policiais militares enquanto desempenham suas funções. Nas abordagens policiais, além das orientações relativas à segurança pessoal, os policiais militares aproveitam a oportunidade para esclarecer e reforçar as dicas de segurança das autoridades de saúde, entre elas o de isolamento social neste período de quarentena.