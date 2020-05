Ariana Grande e Justin Bieber lançam clipe caseiro - e suposto namorado da cantora faz participação especial

08/05/2020 | 10:10



Quem poderia esperar que, em plena quarentena, seria possível filmar um clipe e lançar uma música nova sem ninguém sair de casa? Ariana Grande e Justin Bieber conseguiram essa proeza - de um jeito muito fofo, por sinal!

Na madrugada desta sexta-feira, dia 8, a dupla lançou o single Stuck With U, em português Preso com Você. A letra fala sobre estar em casa com alguém que você ama e não ter que ir a lugar algum, mensagem que o clipe conseguiu transmitir muito bem. O vídeo é um compilado de gravações caseiras dos próprios artistas, de alguns amigos como Gwyneth Paltrow, Ashton Kutcher, Mila Kunis e Michael Bublé, e também de diversas pessoas anônimas que aparecem sozinhas, com seus pares, familiares e pets.

Durante o vídeo, Justin aparece em diversos momentos dançando e abraçando sua esposa, Hailey Baldwin Bieber, enquanto Ariana, no fim da compilação, aparece abraçando e beijando um homem alto que veste um moletom, e tem seu rosto encoberto pelo capuz e pelo ângulo da câmera. Isso, é claro, levantou suspeitas de que se trata de seu novo namorado, identificado pelo TMZ como Dalton Gomez, um jovem corretor de imóveis de luxo de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Apesar de toda a criatividade envolvida no vídeo, a melhor parte fica por conta da campanha de arrecadação de verbas por trás do lançamento. Como dito por Justin em seu Instagram, toda a renda arrecadada pela parceria será doada para a Fundação First Children Responders, que fornecerá doações e bolsas de estudos para filhos de profissionais que atuam na linha de frente durante a pandemia da Covid-19.

É possível fazer uma doação acessando o link na descrição do clipe, que foi postado no YouTube pelos canais dos próprios artistas: enquanto Ariana postou o vídeo oficial, Justin lançou a versão Lyrics. Em apenas sete horas, o vídeo oficial chegou a mais de três milhões de visualizações, enquanto o clipe com a letra obteve mais de 900 mil. Durante a madrugada, as hashtags com o título da canção e o nome Ariana Grande chegaram a primeiro e segundo lugares nos Trending Topics do Twitter Brasil.