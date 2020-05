Jennifer Aniston mostra o dedo do meio para o coronavírus

08/05/2020 | 10:10



Não é só você que está de saco cheio do coronavírus! Jennifer Aniston também deixou bem claro que está irritada com a pandemia da nova doença. Em uma foto publicada no Instagram, ela mostrou o dedo do meio e reclamou do vírus.

Caro Covid, você pode gentilmente ir se f***r agora! Obrigada, e tchau!, escreveu ela na legenda da postagem.

O clique, que é antigo, mostra a atriz com o olhar irritado, apontando o dedo para a câmera, do que parece ser um flagra de um paparazzi.

A publicação já acumula quase seis milhões de curtidas, além de mais de 40 mil comentários de internautas e fãs concordando com a atitude da atriz.

Como enfermeira, isso lava a minha alma, disse uma seguidora.

Estamos todos assim, escreveu outra.