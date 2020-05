Juros: deflação pelo IPCA e dólar ditam direção de baixa

08/05/2020 | 09:51



A deflação pelo IPCA em abril, de 0,31%, maior que a mediana das estimativas do mercado financeiro, que indicava queda de 0,25%, dita baixa aos juros futuros de curto prazo na manhã desta sexta-feira. As taxas longas também estão em queda, refletindo a desvalorização do dólar. Às 9h16, o DI para janeiro de 2022 apontava 3,31% e o para janeiro de 2027, 7,54%, ante 3,34% e 7,57%, respectivamente, ontem no ajuste. O dólar abriu em queda e, às 9h27, valia R$ 5,7616, em queda de 1,36%.

De acordo com o IBGE, a taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 0,22%. Em 12 meses, o resultado foi de 2,40% - também abaixo da mediana das estimativas em levantamento Projeções Broadcast (2,46%, num intervalo que ia de 2,20% a 2,71%).