Turquia proíbe 3 bancos de fazer transações cambiais para conter queda da lira

08/05/2020 | 08:22



A Turquia decidiu ontem proibir três bancos internacionais de fazer negócios com a lira turca, numa tentativa de conter investidores que apostam na continuidade da deterioração da posição financeira do país em meio à pandemia de coronavírus, levando ao enfraquecimento da moeda nacional.

O regulador bancário turco anunciou que as unidades locais do americano Citigroup, do francês BNP Paribas e do suíço UBS não poderão mais fazer transações que envolvam a lira turca.

Segundo o regulador, os bancos estrangeiros falharam em cumprir seus passivos em negócios com liras turcas junto a bancos da Turquia. O regulador não informou por quanto tempo a proibição ficará em vigor.

Na quinta-feira, a lira turca atingiu mínima histórica ante o dólar pelo segundo dia consecutivo, antes de se recuperar levemente em reação à decisão do regulador. Desde o começo do ano, a moeda da Turquia acumula desvalorização de cerca de 20%. Fonte: Dow Jones Newswires.