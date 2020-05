Família andreense espera por cadeira de rodas

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



07/05/2020 | 23:57



Com paralisia cerebral e síndrome de West (espécie de epilepsia), o pequeno Gabriel Ferreira Cangussu Rocha, 2 anos, espera há 11 meses o recebimento de equipamentos solicitados por especialistas que atendem o menor no CER IV (Centro Especializado de Reabilitação) Campestre, em Santo André, como cadeira de rodas e banho, órtese para perna e pés, além de tala extensora. Entretanto, com a chegada do novo coronavírus, a espera, que já parecia não ter fim, aumentou ainda mais.

O pai do garoto, Marcos Ferreira Pinto, 34, explicou que aguarda o fornecimento dos produtos por parte da Prefeitura desde junho do ano passado e, por não ter resposta, a família acionou o MP (Ministério Público), que publicou no dia 1º decisão favorável a eles. No entanto, na última semana foram entregues somente as órteses e tala extensora, mas com medidas erradas. “Quando fomos buscar os equipamentos, que são entregues em Ribeirão Pires, funcionários nos disseram que não há como trocar os objetos errados e que, embora tenham recebido a decisão da Justiça, não há prazo para fornecer os demais equipamentos”, lamentou Marcos.

Conforme pacto vigente, Ribeirão Pires é responsável por disponibilizar próteses e meios auxiliares de locomoção física para os sete municípios da região, já que recebe recurso ministerial destinado a este fim e executa a aquisição e/ou confecção.

Gabriel é o único dos trigêmeos que apresentou problemas irreversíveis após gravidez complicada da mãe, Leid Daiana Rocha, 30. “Os três estão crescendo, mas o Gabriel, por exemplo, não tem mais como ficar somente deitado. Ele chora bastante”, disse o pai.

JUSTIFICATIVA

Questionada, a Prefeitura de Santo André informou que as solicitações de órteses foram encaminhadas para Ribeirão Pires. Em nota, a administração afirmou que “a entrega dos equipamentos estava prevista para 31 de março, mas atrasou em razão da pandemia da Covid-19”. A Prefeitura de Santo André ainda afirmou que as cadeiras de rodas e de banho “estão sendo adquiridas diretamente pela Secretaria de Saúde, que já recebeu os orçamentos necessários para dar seguimento à contratação”.

A administração reforçou ainda que não tem informação de que as órteses foram entregues por Ribeirão Pires nem que estavam com medidas erradas. Embora relate que, considerando a situação atual de pandemia, não há como garantir prazo, mas assegura que o assunto é tratado com prioridade. “Quanto às órteses, a Secretaria de Saúde entrará em contato com o município de Ribeirão Pires para questionar sobre a dispensação e se houve alguma sinalização quanto a irregularidades sobre a medida.”

Além disso, a Prefeitura se comprometeu que profissionais do Reabilita – programa especializado em pessoas com deficiência – entrariam em contato com a família para agendar verificação das órteses dispensadas, prometendo ainda “não medir esforços” para aquisição das cadeiras em menor tempo.