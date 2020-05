Torcidas agem para contornar quarentena

Dérek Bittencourt

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



07/05/2020 | 23:51



Já que a quarentena em razão do novo coronavírus proporcionou a paralisação dos campeonatos de futebol, as torcidas uniformizadas do Grande ABC trocaram as arquibancadas por ações sociais na tentativa de minimizar o prejuízo de famílias que tiveram orçamento afetado em razão da suspensão de diversas atividades, além de auxiliar moradores em condição de rua.

A Fúria Andreense, do Santo André, tem parceria com o Coletivo Solidário do município, arrecadou e distribuiu alimentos e materiais de higiene pessoal e de limpeza para famílias cadastradas. E amanhã à noite pretende ir às vias da cidade para entregar 200 marmitas, além de roupas. “Neste período complicado para todos, não poderíamos fazer diferente. É nosso dever ajudar quem precisa mais do que a gente. E vamos continuar as nossas ações não só durante a pandemia”, comprometeu-se o presidente Diogo Morais. “Nos sentimos fortificados quando ajudamos alguém em situação de rua. Às vezes o que eles mais querem é uma conversa. Muitos se sentem invisíveis. Nós, como torcida, somos o ano todo taxados como marginais e vagabundos. Só nós sabemos o quanto isso não condiz com a verdade. Somos humanos e sempre que for possível estaremos ajudando os mais necessitados. Nos fortalece”, acrescentou Diogo.

Por sua vez, o Movimento Popular Febre Amarela, torcida uniformizada do São Bernardo FC, iniciou auxiliando integrantes autônomos ou que perderam seus empregos em razão da quarentena. “Depois, fomos ajudar amigos, colegas de chão de fábrica e mães. Nos aliamos com parceiros, como a ONG Fazendo o Bem, do Jardim Calux, e arrecadamos mais cestas. É muito gratificante ver que, além de torcer, a gente pode ajudar várias pessoas da nossa cidade. Faz parte da nossa ideologia. Nossa torcida é uma família e está à disposição para ser sempre melhor”, explicou o presidente Renan Henrique dos Santos.

Já a Aquáticos, uniformizada do Água Santa, de Diadema, viu as contas apertarem e decidiu confeccionar máscaras personalizadas com o logotipo da torcida para os torcedores do Netuno. O valor é de R$ 8 por unidade. “A ideia surgiu pela necessidade. Estamos acompanhando o noticiário e vendo como a pandemia está afetando o nosso dia a dia”, disse o presidente Julio Cesar. “Além de proteger, divulga a organizada. Infelizmente não podemos distribuir, porque fizemos com recursos próprios. Por isso, colocamos à venda para a comunidade”, justificou.

Mancha Verde entrega três toneladas de doações na região

A Mancha Verde ABC, torcida uniformizada do Palmeiras, intensificou as atividades sociais para atender mais pessoas em vulnerabilidade no período de pandemia do novo coronavírus. Desde o início de abril, já distribuiu marmitas, cestas básicas e para este mês planeja iniciar a campanha do agasalho.

A ação já entregou 3,5 toneladas de alimentos, separados em cestas básicas, sendo 1,5 tonelada na comunidade Sacadura Cabral, em Santo André, e duas toneladas na Associação Amigos do São Jorge, também na cidade. Além disso, 550 marmitas foram destinadas às pessoas em situação de rua em São Bernardo, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

O responsável pela Mancha Verde ABC, Bruno Oliveira, comenta que, além das doações em dinheiro, promovidas pelos próprios integrantes da torcida – cerca de 100 pessoas –, estabelecimentos comerciais também ajudam o grupo a produzir as refeições. “Em abril, por exemplo, além do dinheiro arrecadado dos associados, conseguimos doações de açougues e outros estabelecimentos, que também colaboraram com as nossas atividades”, comentou Bruno Oliveira.

Os próprios jogadores do Palmeiras, como Dudu e Marcos Rocha, também se solidarizaram com a causa. “O que percebemos foi uma sensibilização maior ao próximo. Quando chegamos nos lugares para fazer as doações, muitas pessoas comentam que já receberam refeição e isso não acontecia antes. Então, acho que a situação está diferente e mudou bastante”, declara Bruno.

Quem desejar ajudar, basta procurar as páginas da torcida no Facebook (Mancha Verde ABC) e no Instagram (@manchaverde_abc).