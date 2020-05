Brasil supera 55 mil pessoas recuperadas da Covid-19

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



08/05/2020 | 00:01



O Brasil alcançou ontem a marca de 55.350 pessoas recuperadas do novo coronavírus. Números do Ministério da Saúde mostram que esta foi a quantidade de infectados que receberam tratamento e conseguiram vencer a doença. Por outro lado, segue crescente e preocupante o dado referente aos casos confirmados: 135.106, aumento de 9.888 com relação ao boletim disponibilizado na quarta-feira. Além disso, o País já contabiliza 9.146 vítimas fatais – pelo terceiro dia consecutivo foram mais de 600 mortes (desta vez, 610).



De acordo com informações da OMS (Organização Mundial da Saúde), foram registradas 6.539 mortes pelos cinco continentes, portanto, aproximadamente 9,5% das vítimas fatais de ontem foram contabilizadas no Brasil. Tal situação deixou o País atrás somente de Estados Unidos (quase 40%) e Reino Unido neste dado diário (cerca de 9,9%).



No balanço apresentado pela secretaria estadual de Saúde, São Paulo chegou a 3.206 óbitos e 39.938 pacientes positivados para a Covid-19. Destes números, parte se refere ao Grande ABC, que, de acordo com os boletins enviados pelas sete prefeituras, alcançou 2.502 casos confirmados e 240 mortos (nove a mais do que na véspera). São ainda 5.717 pessoas aguardando o resultado dos exames para saber se estão (ou estiveram) com a doença.

Entre as novas vítimas fatais na região, quatro foram registradas em São Bernardo, duas em Diadema, uma em Santo André, uma em Mauá e a última em Ribeirão Pires.



AÇÕES

Um estabelecimento foi lacrado ontem, em Santo André, por desrespeitar as determinações da Prefeitura e do governo do Estado. Uma casa noturna localizada na Rua das Figueiras estava funcionando irregularmente, com aproximadamente 30 pessoas no lado de dentro (inclusive menores de idade), durante a madrugada. Ação da GCM (Guarda Civil Municipal), do DCUrb (Departamento de Controle Urbano) e da fiscalização ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental) foi realizada a partir de denúncia recebida (pelos telefones 08000191944, 153 ou 115). Por não ser serviço essencial e ter causado aglomeração, o local foi lacrado ontem à tarde, com a colocação de barreiras físicas de concreto. O alvará de funcionamento também foi cassado e multa, de R$ 826, foi aplicada. Desde o início das ações, 13 locais tiveram o mesmo desfecho.



Em Diadema, o prefeito Lauro Michels (PV) anunciou ontem, em transmissão nas redes sociais, que os órgãos municipais de fiscalização estarão atentos e serão rigorosos para que prevaleça o respeito às regras determinadas. “Amanhã (hoje), estaremos definindo novas estratégias de fiscalização para que possamos verificar o funcionamento irregular de estabelecimentos comerciais não essenciais em nossa cidade. O decreto do governo está vigente até domingo e estamos aguardando o novo para definir as estratégias. Mas, desde já, peço que cada comerciante respeite a quarentena, porque não queremos prejudicar ninguém. Não é nosso objetivo, mas muitos estabelecimentos foram notificados e, se necessário, serão fechados e terão alvará suspensos”, afirmou o chefe do Paço diademense.



DOAÇÃO

A Prefeitura de São Bernardo divulgou o recebimento de 3.000 máscaras cirúrgicas e outras 1.400 fraldas geriátricas ao Fundo Social de Solidariedade em doação da empresa Ever Green, localizada no Taboão.