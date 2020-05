Pandemia e imoralidade

Do Diário do Grande ABC



Pouco mais de três meses depois de o Brasil registrar o primeiro caso de Covid-19, em 26 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas, Gabriell Neves se tornou ontem o primeiro homem público a ser preso no País sob suspeita de obter vantagens em contratos emergenciais aproveitando-se da dispensa de licitação permitida pela pandemia. Ex-subsecretário de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, ele foi detido por agentes do GAECC (Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção), acusado de fraudar o processo de compras de respiradores pulmonares destinados ao tratamento de pacientes graves infectados pelo novo coronavírus.

Triste Brasil! O que esperar de um País cujos políticos conseguem roubar dinheiro público durante a maior tragédia sanitária dos últimos 100 anos, que já eliminou a vida de 9.146 pessoas e contaminou outras 135.106? Desconfia-se que Neves e mais quatro comissionados da Secretaria de Estado da Saúde embolsaram R$ 4,9 milhões com o superfaturamento dos equipamentos – que muita falta fazem no Estado que é o vice-campeão em vítimas fatais da Covid-19 e onde as redes pública e privada estão com os hospitais saturados.

Enquanto a operação mandava a quadrilha para a cadeia, números oficiais anunciavam a morte de 1.394 fluminenses pelo novo coronavírus. A indiferença dos envolvidos no episódio diante da desgraça social causa engulho nos estômagos mais sensíveis. Enriquecer à custa de verba manchada de sangue é chafurdar na mais fétida lama da imoralidade. E, no entanto, é o que se faz. Com a maior desfaçatez.

Vergonhosa a contribuição dos homens públicos brasileiros para a história de enfrentamento da pandemia que há de ser contada no futuro. Lamentável, mas, infelizmente, não surpreendente. Afinal, sãos os mesmos políticos que costumam roubar o dinheiro da merenda das crianças e dos remédios para doentes. O caso inédito de prisão por suspeita de corrupção em plena vigência da pandemia ocorreu no Rio de Janeiro, por acaso, mas poderia acontecer em qualquer lugar do País – inclusive no Grande ABC.