Procon determina desconto em mensalidade escolar

Flávia Kurotori

Do Diário do Grande Abc



07/05/2020 | 21:07



O Procon do Estado de São Paulo publicou, nesta quinta-feira (7), regras para negociação de mensalidades com escolas particulares de ensino infantil, fundamental e médio. Segundo a entidade, a demanda de consumidores com dificuldades relacionadas a instituições privadas são crescentes durante a pandemia do novo coronavírus. O objetivo é resguardar os direitos dos consumidores e garantir o equilíbrio contratual. Quem descumprir as regras terá que apresentar planilha de custos, responderá a processo administrativo e poderá ser multado.

Assim, as cobranças de valores complementares a mensalidade escolar, tais como alimentação, atividades extracurriculares, passeios, academia ou serviço de transporte, devem ser suspensos imediatamente, incluindo as cobranças de abril. Se as quantias já tiverem sido pagas, devem ser descontadas da mensalidade do mês seguinte.

As escolas também devem oferecer percentual de desconto na mensalidade, cujo valor pode ser proposto pela própria administração de acordo com sua situação financeira e, ainda que seja flexível, é obrigatório. No caso das instituições que implementarem o ensino à distância, elas devem oferecer meios tecnológicos necessárias. O consumidor pode negar o serviço apenas se não tiver a infraestrutura requerida, como celular, tablet, computar e acesso à internet – neste caso, a instituição deve oferecer reposição das aulas ou fornecer a estrutura em questão.

O Procon determina que as instituições oferecerão ao menos um canal de atendimento ao consumidor para tratar das questões financeiras. O consumidor tem direito a rapidez no atendimento de suas demandas, bem como análise de situação contratual de inadimplência, devendo a escola disponibilizar alternativas de pagamento, à exemplo de maior número de parcelas.