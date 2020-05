O Pacaembu e a decisão de 1994

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/05/2020 | 00:01



Emoção aos 23 anos...

Texto: Alexandre Andolpho Silva

Fui várias vezes ao Pacaembu, apesar de ter visto mais jogos no Palestra. Minha lembrança mais marcante é dos dois jogos da final do Campeonato Brasileiro de 1994. O Palmeiras jogava por dois empates ou por vitória e derrota com a mesma diferença de gols.

O primeiro jogo (com mando do Corinthians), numa quinta-feira à noite, assisti do Tobogã. Uma atuação memorável de Rivaldo, que marcou dois gols — o primeiro, num lançamento que recebeu da intermediária e pegou a defesa do Corinthians em linha; e o segundo, onde desarmou Branco perto da grande área. O terceiro gol, de Edmundo com passe de Evair, parecia ter definido a fatura. Mas logo em seguida, Marques fez o gol de honra.

A vantagem era grande, pois o Corinthians precisava ganhar por três gols de diferença no segundo jogo. Mas o torcedor não é racional: o gol do Corinthians e a ausência de Roberto Carlos (suspenso por cartão amarelo) ainda me deixavam um pouco ressabiado.

Lembro que antes do jogo de domingo à tarde (com mando do Palmeiras), caiu uma chuva na cidade. Fiquei na arquibancada vermelha e, pelo menos para mim, foi um jogo mais tenso que o primeiro. O gol de Marques logo no começo com certeza contribuiu para isso. O Corinthians teve oportunidades de fazer 2 x 0, assim como o Palmeiras perdeu vários gols. Mas depois da expulsão do Luizinho, o jogo ficou mais controlado e Rivaldo empatou para o Palmeiras, garantindo o título.

Dois jogos inesquecíveis para aquele torcedor de 23 anos.

ESCALAÇÕES

Nos dois jogos de 1994, Palmeiras (campeão) e Corinthians (vice-campeão) levaram ao Pacaembu os seguintes jogadores, segundo as fichas técnicas publicadas pelo Diário e que batem com dois almanaques: o do Timão (de Celso Dario Unzelte) e o do Palmeiras (do Celso e Mário Sérgio Venditti):

Palmeiras – Velloso, Cláudio, Antonio Carlos, Cléber, Roberto Carlos, Wagner, César Sampaio, Flávio Conceição, Zinho, Rivaldo, Edmundo, Tonhão, Amaral, Evair. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Corinthians – Ronaldo, Paulo Roberto, Pinga, Gralak, Henrique, Branco, Zé Elias, Marcelinho Paulista, Marques, Luizinho, Souza, Marcelinho Carioca, Viola, Tupãzinho. Técnico: Jair Pereira.

PACAEMBU, 80 ANOS

