Drive-Thru da Solidariedade de São Caetano tem novos endereços

DO Dgabc.com.br



07/05/2020 | 20:28



A partir desta sexta-feira (8), o Drive-Thru da Solidariedade do Fundo Social de São Caetano receberá doações em novos endereços. Alimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza, além de ração para animais, serão arrecadados no CISE João Castaldelli (Avenida Presidente Kennedy, 2.400, Bairro Olímpico), na Avenida Visconde de Inhaúma (em frente à Fundação das Artes, altura do número 739, no Bairro Olímpico), além do Teatro Paulo Machado de Carvalho (Alameda Conde de Porto Alegre, 840, Bairro Olímpico) e do Atende Fácil (Rua Major Carlo Del Prete, 651, Centro), todos de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

“Os donativos devem ser colocados no porta-malas dos carros e levados até o local. Lá os voluntários fazem a coleta, sem a necessidade de contato físico. O sistema foi pensado para praticar a solidariedade, mas sem descuidar da saúde”, explica a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Denise Auricchio.

Os produtos arrecadados serão destinados às famílias que enfrentam dificuldades durante a pandemia do coronavírus.

RAÇÃO

Quem quiser doar ração para animais, exclusivamente, também pode se dirigir até o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), localizado na Rua Justino Paixão, 141, Bairro Mauá, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Os donativos devem ser transportados da mesma forma. As ações são encabeçadas pelo Fundo Social de Solidariedade, em conjunto com o Banco de Alimentos e o Banco de Rações.