Sandy comemora dez anos de carreira solo e Lucas Lima se declara: Baita guria

07/05/2020 | 18:10



Quando anunciou a separação de seu irmão Junior Lima, Sandy fez muito fã ficar desolado. Mas tempos depois, ao falar sobre sua volta aos palcos em carreira solo, essas mesmas pessoas que se sentiam órfãos pelo término da dupla comemoraram muito. E agora, dez anos depois, quem festeja a nova fase que teve que enfrentar é a própria cantora, que postou uma foto nas redes sociais para falar sobre o assunto:

Um ano depois de comemorar 30 anos de carreira em dupla estou eu aqui quietinha no isolamento, comemorando dez anos de carreira solo. É muito doido pensar que já faz tanto tempo desde o lançamento do CD Manuscrito... e ouvindo o disco hoje me emocionei. Como ele é de verdade, como ele reflete exatamente quem eu era naquele momento, o quanto daquilo ainda vive em mim e o quanto eu mudei.É muito raro a gente ouvir algo que fez há tanto tempo e ainda gostar... Mas estou muito feliz de revisitar esse álbum hoje e poder me orgulhar demais do que eu venho construindo e como venho me realizando na minha carreira, na minha vida. Os mesmos pés cansados voltam pra você. Obrigada, fãs amados, por me acompanharem nessa jornada, que ? eu espero ? ainda tem muito chão pela frente.

Como sempre, ao ver a postagem da esposa, Lucas Lima não pode deixar de comentar, se declarando para a amada:

Baita, mas BAITA guria.

Esses dois são realmente muito fofos juntos, né?