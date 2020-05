Eva e Ayrton, pais de Ana Clara do 'BBB 18', revelam separação

07/05/2020 | 17:47



Os integrantes da família Lima, que participou do Big Brother Brasil em 2018, Eva de Mello e Ayrton Lima não estão mais juntos desde dezembro de 2019. A revelação foi feita pela própria Eva, em uma série de stories publicados em sua conta no Instagram na quarta-feira, 6.

Eva estava falando sobre como tem sido pintar seu apartamento, quando foi perguntada sobre o motivo de não pedir ajuda a Ayrton. "Muitos têm perguntado isso, eu tenho evitado falar porque, enfim, não estava confortável. Mas nós estamos separados, foi uma decisão minha, a gente está separado desde dezembro", revelou ela.

Ela disse que estava recebendo muitas perguntas sobre a questão, assim como Ayrton e Ana Clara, filha do casal, mas também resolveu falar sobre a separação em respeito aos fãs da família, que segundo ela sempre foram bastante carinhosos: "Eu achei que vocês mereciam essa explicação."

"Nós estávamos olhando em direções opostas, para quem é casado vai entender o que estou falando. Então, fica muito difícil manter um relacionamento quando cada um tem um objetivo. Isso não quer dizer que a gente deixou de se gostar, de se amar, não houve traição", explicou Eva.

A família Lima entrou no BBB 18 inicialmente com quatro membros, Eva e Ayrton, a filha do casal Ana Clara e o sobrinho de Ayrton, Jorge. O público então teve que escolher dois integrantes para continuar no reality e dois para saírem, e Eva e Jorge foram eliminados.

No fim, Ana Clara e Ayrton chegaram à final, ficando em terceiro lugar, e hoje a jovem atua como apresentadora em alguns programas sobre o Big Brother Brasil.