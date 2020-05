Diego Souza e mais dois funcionários do Grêmio testam positivo para covid-19

07/05/2020 | 17:42



O meia-atacante Diego Souza e mais dois funcionários do Grêmio testaram positivo para a covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Os três não apresentaram sintomas e passam bem, em regime de quarentena. O jogador está no Rio de Janeiro, onde permanecerá até a próxima semana.

De acordo com a assessoria do atleta, Diego Souza até se surpreendeu com o resultado positivo do teste porque não apresentou nenhum sintoma e está se sentindo bem. Com o resultado, ele permanecerá em quarentena com a família no Rio, enquanto os demais jogadores já se apresentaram para a retomada dos treinos, em Porto Alegre.

Na capital gaúcha, outros dois funcionários do clube testaram positivo, segundo a direção do Grêmio. O clube não revelou os nomes e nem as funções deles. Mas revelou que também estão assintomáticos e sob monitoramento do departamento médico.

Diego Souza foi o único jogador com resultado positivo na bateria de testes realizadas pelo Grêmio com todo o seu elenco. De acordo com o clube, os jogadores "estão aptos a desenvolverem suas atividades normalmente".

Com os testes negativos, o time retomou os trabalhos físicos nesta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho. Os treinamentos começaram pelo período da manhã, sendo escalonados, com jogadores chegando às 9 horas, às 9h30 e às 10h. À tarde, em três grupos, foi a vez de outros 18 nomes do elenco gremista trabalharem.

Os jogadores se submeteram a controle de temperatura e oxigenação periférica na chegada ao CT. Depois, foram encaminhados à tenda de fisioterapia e fisiologia, onde, individualmente, realizaram testes. Na sequência, cumpriram um circuito físico estabelecido pelo auxiliar técnico Alexandre Mendes.

ENFARTE - Ainda nesta quinta, o clube gaúcho revelou que Luís Fernando Cardoso, chefe de segurança do departamento de futebol e que também já atuou na segurança da seleção brasileira, sofreu um enfarte na terça. Ele passou por uma cirurgia de cateterismo no mesmo dia e no momento se recupera no CTI do Instituto de Cardiologia. Segundo a direção do Grêmio, Fernandão, como é conhecido, "apresenta evolução de quadro satisfatória".