Fim do Kia Soul encerra os carros com “alma” no Brasil; relembre outros modelos

Leo Alves

Do Garagem360



07/05/2020 | 17:18



O Kia Soul, ao menos por enquanto, não está mais disponível no mercado brasileiro. Procurada pelo Garagem360, a marca sul-coreana afirmou que o modelo atual, que era da segunda geração, está esgotado. A empresa também informou que terceira geração estava confirmada para chegar em julho deste ano, mas por conta da pandemia da covid-19 e do dólar alto, não há mais previsão de chegada do modelo.

Fim do Kia Soul

Dessa forma, o Soul deixa de ser oferecido no Brasil. Ele chegou no País em 2009, e era oferecido como um modelo sem categoria definida pela Kia, sendo chamado de “carro design” nas campanhas de publicidade. O desenho foi levemente alterado em 2011, mantendo as linhas até 2014, quando a segunda geração foi lançada.

O desenho mantinha a silhueta original, mas as linhas eram todas refeitas. Com o aumento do imposto de importação e a crise que o mercado brasileiro enfrentou a partir de 2015, as vendas do Soul de segunda geração despencaram. Mesmo tendo seus fãs, ele passou a ser um modelo ainda mais de nicho, sem repetir o sucesso do anterior.

Carros com ‘alma’

As formas inusitadas do modelo marcaram época no Brasil. Porém, assim como ele, alguns outros veículos que foram vendidos no País apelavam para linhas diferenciadas. Na galeria, veja outros modelos marcantes pelo seu desenho e que tinham alma, ou personalidade.