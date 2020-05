Príncipe George está muito chateado com a irmã, princesa Charlotte, por causa de um motivo bem fofo

07/05/2020 | 17:11



Assim como muitas famílias ao redor do mundo, Kate Middleton e príncipe William estão tendo que ajudar na educação de seus filhos mais velhos, príncipe George e princesa Charlotte, enquanto as escolas na Inglaterra continuam fechadas por conta da pandemia do novo coronavírus.

Na manhã dessa quinta-feira, 7, Kate entrou ao vivo no programa This Morning para falar sobre os desafios de ajudar os pequenos com as lições de casa. Nesse momento, ela revelou que George sente inveja da irmã, que tem trabalhos muito mais legais para fazer!

- Nós estamos presos estudando em casa de novo. George fica muito chateado porque ele quer apenas fazer todos os projetos de Charlotte. Spider Sandwiches [um livro infantil] é muito mais legal do que trabalho de alfabetização!

Além disso, Kate falou sobre o fato de os filhos estarem mais em contato com os familiares agora, graças a aplicativos de vídeo:

- É realmente difícil e nós na verdade não fizemos uma grande quantidade de FaceTime e ligações e coisas assim, mas obviamente estamos fazendo muito mais agora e, na verdade, tem sido realmente ótimo. Nós tentamos e checamos diariamente os membros da família e falamos com eles sobre as novidades e coisas assim. Suponho que temos muito mais contato e muito mais tempo do que antes, talvez.