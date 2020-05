07/05/2020 | 17:11



Ana Paula Siebert está no nono mês de gravidez e continua compartilhando fotos do barrigão nas redes sociais. A influencer publicou, nessa quinta-feira, dia 7, uma foto no Instagram para falar sobre as 38 semanas de gravidez. Na foto em que deixa a barriga em evidência, Ana Paula escreveu:

38 semanas, cheguei! Reta final... As últimas semanas parecem mais longas que todos os meses de gravidez né?! Vou contar, eu quero muito que a Vicky venha dia 17/05... Mas acho que não vou até lá... O que vocês acham?!

Nos comentários, os seguidores se derreteram com a publicação da influenecer:

Maravilhosa!

Está muito linda.

Linda! Parece uma boneca!