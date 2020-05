Supostas vítimas de Michael Jackson entram com mais processos contra o cantor

07/05/2020 | 17:10



As supostas vítimas de Michael Jackson, James Safechuck e Wade Robson, de 42 e 37 anos de idade, respectivamente, voltaram ao tribunal para mover mais processos contra o cantor. Os rapazes afirmam que foram abusados por Michael quando eram apenas crianças, e fizeram relatos dos supostos assédios no documentário Leaving Neverland, lançado em janeiro do ano passado. Agora, segundo informações do jornal britânico The Sun, Safechuck e Robson entraram com ações contra duas empresas ligadas ao músico: MJJ Productions e MJJ Ventures.

Antes, ambos tiveram seus processos rejeitados por um juiz que disse que eles esperaram demais, mas uma nova lei na Califórnia permite que eles tentem continuar buscando justiça. Tecnicamente, eles não podem processar o patrimônio de Michael Jackson, mas vão tentar provas essas alegações de abuso e mostrar que as empresas MJJ Productions e MJJ Ventures sabiam disso ou deveriam saber disso.

Vince Finaldi, que representa os dois, disse o seguinte:

- Nós finalmente estamos de volta ao tribunal. Era para termos tido uma audiência umas duas semanas atrás, mas foi atrasada por causa do coronavírus - então nós temos uma nova data marcada para junho. Será a primeira audiência no caso. É um novo juiz e será resolvido de uma maneira ou de outra. Nós estamos preparando um julgamento para mais tarde este ano.