8 filmes ideais para aprimorar o inglês durante a quarentena

Forrest Gump: O Contador de Histórias (1994) –Grande clássico do cinema. O filme apresenta Forrest Gump, um grande contador de histórias com QI abaixo da média, e que esteve presente em momentos marcantes da história dos Estados Unidos. O filme cruza com pontos importantes, como o caso Watergate e a Guerra do Vietnã. | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures

O Dia Depois de Amanhã (2004) – Esse é um filme para pensar nas mudanças climáticas que afetam diretamente a Terra, modificando a vida humana. Com o mundo passando por uma nova Era Glacial, as pessoas começam a migrar para a parte Sul do globo. No entanto, Jack Hall ainda precisa salvar seu filho, Sam, que está preso em uma biblioteca de Nova York. | Crédito: Divulgação/20th Century Fox

Na Natureza Selvagem (2007) – Baseado em uma história real, o filme aspira liberdade. Christopher McCandless é um jovem norte-americano recém formado na faculdade, integrante de uma família com bastante dinheiro, e que decide revogar todos os bens materiais para realizar a maior aventura de sua vida: uma viagem rumo ao Alaska. O longa ainda conta com trilha sonora original feita por Eddie Vedder. | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures

A Vida Secreta de Walter Mitty (2013) – Walter Mitty é um jornalista que trabalha na seção de arquivo fotográfico da Life, importante revista norte-americana. Ao receber um pacote com negativos do fotógrafo Sean O'Connell, ele percebe que a imagem que deveria estampar a capa da próxima edição está faltando. Para resgatar o negativo faltante, ele decide embarcar em uma verdadeira aventura, com muito humor e sensibilidade. | Crédito: Divulgação/Samuel Goldwyn Films

Divertidamente (2015) – Riley é uma garota de 11 anos que tem que enfrentar mudanças importantes quando sua família decide se mudar para San Francisco. Dentro de sua cabeça, convivem várias emoções: Tristeza, Nojinho, Raiva, Medo e Alegria, a chefe da sala de controle. No entanto, as coisas saem um pouco do normal quando duas das emoções são expelidas do local. Apesar de ser uma animação, o filme trata de temas importantes e necessários, ensinando a entender como o psicológico é afetado. | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios Motion Pictures

Um Senhor Estagiário (2015) – Jules Ostin é a criadora de um site bem sucedido de venda de roupas online, e que acumula muito sucesso em pouco tempo. Quando sua empresa começa um novo projeto para contratar idosos como estagiários, como uma forma de colocá-los no mercado, ela passa a trabalhar com o viúvo Ben Whittaker, de 70 anos. Ele enxerga essa como uma oportunidade de se reinventar e sair de uma vida monótona. | Crédito: Divulgação/Warner Bros.

Extraordinário (2017) – Auggie Pullman é uma criança que nasceu com uma deformidade facial que o fez passar por 27 cirurgias ainda muito novo. Depois de anos estudando em casa, ele inicia uma nova fase em um colégio comum, no qual terá que passar por situações difíceis e momentos de autodescoberta. | Crédito: Divulgação/Lionsgate

Jojo Rabbit (2019) – O filme retrata a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Jojo, de 10 anos, tem o sonho de participar da Juventude Hitlerista e até imagina Hitler como seu amigo imaginário. No entanto, as coisas começam a mudar quando ele descobre que sua mãe está escondendo uma judia no sótão de casa. | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios Motion Pictures