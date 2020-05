Macaulay Culkin e Kathy Bates estarão em cena de sexo na série American Horror Story

07/05/2020 | 16:10



Macaulay Culkin foi confirmado na décima temporada de American Horror Story. Nessa quinta-feira, dia 7, o portal norte-americano E! News divulgou mais alguns detalhes revelados pelo criador da série, Ryan Murphy, durante uma entrevista - na qual contou como conseguiu que Macaulay aceitasse participar do elenco da décima temporada:

- Então, eu tinha uma parte muito boa e insana no roteiro. Eu pedi para conversar com ele no telefone e ele aceitou. Quando eu escolho o elenco, eu, geralmente, não deixo que os atores leiam o roteiro. Então eu falei com Macaulay sobre a personagem e disse que ele teria que fazer uma cena de sexo louca e erótica com Kathy Bates e mais algumas coisas. Então, ele disse: - Parece com o papel que eu nasci para fazer!

Kathy Bates, de 71 anos de idade, é conhecida por estar em outras temporadas da série e, também, por seu papel como Annie no longa Louca Obsessão. Ryan completou dizendo o porquê da escolha de Culkin para o papel:

- Estou muito animado para vê-lo no papel e por ele estar no meu mundo, porque acredito que, agora, eu vou querer fazer várias coisas com ele - se ele quiser trabalhar -, pois o acho fascinante e interessante. Existe uma clareza e , ao mesmo tempo, uma escuridão com Macaulay Culkin, as quais me interessam muito.