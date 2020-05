Adriane Galisteu relembra de brigas com Silvio Santos: - A gente realmente quebrava uns paus

07/05/2020 | 16:10



Adriane Galisteu participou do programa Reclame, da rádio Kiss FM, e abriu o jogo sobre os desentendimentos que teve com Silvio Santos, na época em que trabalhou no SBT. A loira chegou a apresentar o programa Charme, que mudou de horários algumas vezes ao longo de sua existência.

Durante a conversa, ela, que está tentando engravidar novamente, deu os detalhes:

- Saí da Record, fui pro SBT, tive essa experiência com o Silvio Santos que tem muita gente que fala que é a pior experiência, porque eu briguei com ele. A gente realmente quebrava uns paus...

Um dos apresentadores, então, faz piada, dizendo que ela teve que mudar o horário do programa umas 18 vezes e Adriane concorda:

- Pelo amor de Deus, eu não me aguentava! Eu falava: agora eu não vou reclamar. Aí eu ia lá e reclamava. E aí quando eu ia na sala dele ele reclamava, a casa caía, o pau comia. Olha, a gente realmente brigou, mas a gente brigou profissionalmente. Foi uma baita experiência. Trabalhar com o Silvio Santos, gente... você chegava com as suas ideias e saía com as ideias dele! Mas é um aprendizado enorme. Ele me fez uma profissional completamente diferente. Eu saí do SBT pra Band, onde fiquei cinco anos, mas muito diferente. Até hoje quando eu vou fechar qualquer tipo de contrato, a imagem do Silvio Santos vem na minha cabeça. Então eu acho que ele me ajudou muito.

Depois, a atriz e apresentadora continua:

- É difícil de falar de um lugar que eu não fui feliz. Tem lugares que me deu mais dor de cabeça, que eu ganhei menos dinheiro, que as coisas não aconteceram como eu queria, mas todos eles valeram como experiência, de verdade isso que eu tô falando. Mesmo que tenha sido o maior fiasco. Claro que eu já fiz coisas que foram horríveis, mas ainda assim eu olho pra elas... por exemplo, eu fiz uma peça de um dia só, que eu fui uma enfermeira, disse, acrescentando que sua personagem realizava sonhos sexuais de seu parceiro.

Ela ainda explica:

- Era uma peça de um dia e eu consegui ser processada três vezes por enfermeiras. Foi uma confusão na vida esse espetáculo que vocês não podem imaginar. Mas ainda assim eu olho pra ele e falo: valeu a pena.