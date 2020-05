07/05/2020 | 15:11



Katy Perry fez a alegria dos fãs ao exibir seu barrigão no Instagram, na última quarta-feira, dia 6. Em uma live com outra cantora, ela posou com um conjunto que exibia a plenitude dos oito meses de gestação.

A cantora já revelou que terá uma menina com o noivo, Orlando Bloom. Com quem já teria se casado, se não fosse a pandemia global de coronavírus.

Enquanto isso, no trabalho...

O novo single de Katy ganhou data de lançamento! Nessa quinta-feira, dia 7, Katy avisou que o primeiro single de seu quinto álbum se chamará Daisies, e chega dia 15 de maio.