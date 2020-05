Com jogadores separados, Grêmio faz primeiro treino físico no CT

07/05/2020 | 14:27



A retomada das atividades no Grêmio contou nesta quinta-feira com a realização dos primeiros treinamentos físicos para o elenco. No CT Luiz Carvalho, após dois dias de exames, 16 jogadores foram ao campo no período da manhã para a realização dessas atividades.

Para respeitar as medidas de distanciamento entre os atletas, os trabalhos estão sendo realizados em pequenos grupos. Assim, os treinamentos começaram pelo período da manhã, sendo escalonados, com jogadores chegando às 9 horas, às 9h30 e às 10h. À tarde, em três grupos, será a vez de outros 18 nomes do elenco gremista trabalharem.

Os jogadores se submeteram a controle de temperatura e oxigenação periférica na chegada ao CT. Depois, foram encaminhados à tenda de fisioterapia e fisiologia, onde, individualmente, realizaram testes. Na sequência, cumpriram um circuito físico estabelecido pelo auxiliar técnico Alexandre Mendes.

Ele defendeu a realização dos trabalhos, ainda que não exista qualquer previsão sobre quando os torneios vão ser retomados. "Apesar de não ter nenhuma competição em vista, é sempre bom manter os atletas em atividade, dentro de uma ordem direcionada pelo Departamento Médico e órgãos oficiais de saúde. Está sendo bem trabalhado e ganha-se tempo. Reclamamos muito que não há tempo para treinamento e então vamos aproveitar esse período par testar e condicionar os atletas", disse.

Os primeiros trabalhos permitirão avaliações que balizarão a definição das atividades físicas que cada atleta precisará fazer nos próximos dias. "Serão avaliações de fisioterapia, fisiologia e complemento físico no campo. Depois, de acordo com os resultados dos testes, vamos compondo os treinamentos de acordo com o nível de cada um, finaliza", apontou Mendes.