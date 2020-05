Atlético-MG rejeita 1ª oferta do Guarani por novo empréstimo de Vitor Mendes

07/05/2020 | 14:12



O contrato de empréstimo com o Guarani terminou nesta quinta-feira e o zagueiro Vitor Mendes é novamente jogador do Atlético-MG, conforme já atualizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os clubes não chegaram a um acordo para renovação, porém o negócio ainda não está descartado.

O zagueiro de 21 anos chegou ao Guarani no começo de março com contrato até o fim do Campeonato Paulista. Havia possibilidade de uma renovação até o fim da temporada, mas a atual situação provocada pela pandemia do novo coronavírus está dificultando as conversas. Isso porque o clube de Campinas quer que o salário do atleta seja pago pelo Atlético-MG, que inicialmente rejeitou a proposta.

Júnior Chávare, coordenador das categorias de base do Atlético-MG, está por dentro da negociação e confirmou que a questão do pagamento dos salários é o único entrave. Apesar de estagnadas, as negociações ainda não foram descartadas.

"O contrato do Vitor terminou e ele, naturalmente, volta para o Atlético-MG. Não houve um acordo sobre o reempréstimo dele. O Guarani solicitou o pagamento dos salários, mas o Atlético tem a política neste momento de não pagar salários de atletas emprestados. Isso não quer dizer que o negócio esteja completamente descartado, mas está estagnado", afirmou.

Segundo o dirigente do clube mineiro, a renovação não teria custo adicional para o Guarani a não ser os salários. "O Atlético não cobraria nada pelo empréstimo, mas quer que os salários sejam pagos pelo Guarani. Conforme estabelecido no primeiro contrato, o Atlético pagaria até o fim do estadual e depois o Guarani arcaria até o final da Série B, se assim houvesse interesse de renovação. O Guarani tem interesse, mas com toda a situação (pandemia) teria dificuldade em pagar os salários", explicou.

Vitor Mendes integrava a equipe de transição do Atlético-MG, sofrendo com a forte concorrência de Igor Rabello, Gabriel, Réver e Iago Maidana para ter espaço no elenco principal. Este último, porém, foi emprestado recentemente ao Sport, o que abre espaço no setor do time comandado pelo técnico Jorge Sampaoli.

Natural de Belém (PA), o zagueiro começou a carreira no Carajás e soma passagem nas categorias de base do Paysandu, Inter de Limeira e Santos. No fim de 2019, após empréstimo, o Atlético-MG comprou 70% dos direitos econômicos por R$ 400 mil junto ao Santos.