Bolsas da Europa fecham em alta com otimismo por recuperação

07/05/2020 | 13:37



As bolsas da Europa fecharam nesta quinta-feira, 7, em território positivo, em meio ao otimismo pela recuperação da economia global, renovado com aumento inesperado das exportações na China. Os ganhos, no entanto, foram contidos pela divulgação de balanços corporativos negativos e os desdobramentos da pandemia de coronavírus.

O índice Stoxx 600 encerrou em alta de 1,09%, a 337,98 pontos.

No Reino Unido, investidores reagiram ainda à declaração do presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, de que a autoridade monetária pretende expandir o programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês) em junho. Com isso, o índice FTSE 100 avançou 1,40%, a 5.935,98 pontos.

Mais cedo, a Administração Geral de Alfândegas da China divulgou que as exportações no país subiram 3,5% em abril na comparação com o mesmo mês do ano anterior, surpreendendo analistas consultados pelo jornal The Wall Street Journal, que esperavam contração de 18,8%.

Em Frankfurt, o DAX ganhou 1,44%, a 10.759,27 pontos, embora a produção industrial alemã tenha sofrido tombo histórico de 9,2% em março. A ação da Lufthansa caiu 1,06%, após a companhia aérea informar que tem negociado com o governo da Alemanha uma ajuda financeira de 9 bilhões de euros.

Já em Paris, o papel da Air France perdeu 2,52%, repercutindo balanço corporativo que mostrou prejuízo de 1,8 bilhão no primeiro trimestre do ano. Mesmo assim o índice CAC 40 avançou 1,54%, a 4.501,44 pontos.

A espanhola Telefónica, por sua vez, informou que o lucro líquido despencou 56% nos três primeiros meses de 2020. A companhia anunciou ainda a fusão de sua subsidiária britânica O2 com a Virgin Media, gerando sinergias avaliadas em 6,2 bilhões de libras em termos de valor presente líquido e excluindo custos de integração.

Com isso, a ação do grupo teve leve alta de 0,07% na Bolsa de Madrid, enquanto o Ibex 35 subiu 0,89%, a 6.730,90 pontos.

Em Milão, o FTSE MIB teve alta de 0,50%, a 17.245,04 pontos. Já em Lisboa, o PSI 20 ganhou 4.220,85 pontos.