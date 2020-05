Corinthians anuncia renovação do contrato de Léo Santos até 2023

07/05/2020 | 13:37



O Corinthians confirmou nesta quinta-feira a renovação do contrato do zagueiro Léo Santos. O jogador de 21 anos, formado nas divisões de base do clube, tinha acordo com término previsto para setembro, mas agora passa a estar vinculado ao time paulista até 2023.

"Agradeço à diretoria, a Deus e a todos do Corinthians. Vim de um processo complicado, de lesões. O Clube sempre me deu respaldo e apoio no tratamento, sou muito grato. Agradeço também pela confiança que eles têm em mim. Espero retribuir isso em campo", afirmou, ao site oficial do Corinthians.

Léo Santos teve problemas com contusões em 2019. O zagueiro retornou precocemente, em abril, de um empréstimo ao Fluminense, por causa de uma tendinite patelar no joelho, o que o forçou a ser operado. Depois, em setembro, sofreu fratura no joelho. Agora, porém, garante estar recuperado das lesões.

"Já estou recuperado das lesões. Quero voltar o mais rápido possível aos treinos e jogos e poder dar essa resposta para mostrar essa gratidão ao Corinthians", assegurou o defensor, que já realizou 41 jogos pelo clube, mas não disputa uma partida desde março, quando ainda estava no Fluminense, por causa das contusões.

Ainda sem ter atuado sob o comando de Tiago Nunes, Léo Santos tem Gil, Danilo Avelar, Pedro Henrique e Bruno Méndez como concorrentes por uma vaga de titular no Corinthians. O setor também poderá voltar a contar em breve com João Vitor, que foi emprestado à Inter de Limeira para a disputa do Campeonato Paulista.