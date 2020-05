Teich reúne-se na sexta-feira com Witzel no Rio para tratar da covid-19

07/05/2020 | 13:31



O ministro da Saúde, Nelson Teich, anunciou que visitará o Rio de Janeiro na sexta-feira, 8, onde fará reunião com o governador Wilson Witzel (PSC) para tratar da crise causada pelo avanço da covid-19. O Estado registrou 13.295 casos e 1.205 óbitos pela doença até quarta-feira, 6. O Rio de Janeiro tem seis hospitais federais.

Teich participa nesta quinta-feira, 7, de reunião de comissão da Câmara dos deputados que trata sobre a pandemia da covid-19.

Além de anunciar visita ao Rio, o ministro afirmou que o governo busca um programa de triagem "mais preciso", para detectar em ambulatórios pessoas infectadas pela doença e evitar superlotação em hospitais.

"Vamos avaliar temperatura e saturação do oxigênio. Para encontrar precocemente, no laboratório, no ambiente externo ao hospital" os casos da covid, disse Teich.

O governador Witzel e Bolsonaro são adversários políticos e trocam farpas em público com frequência. Eles também divergem sobre a estratégia de resposta ao vírus.

Bolsonaro pede fim das quarentenas, enquanto Witzel promete ampliar medidas de isolamento social.

Na segunda-feira, 4, a rede estadual de saúde do Rio estava com apenas dois hospitais com leitos vagos destinados a casos graves do novo coronavírus.

Principal foco do novo vírus no Estado, a capital fluminense está em situação crítica, com 98% de suas vagas de UTI da rede municipal ocupadas até o começo da semana.