21 playlists lo-fi que vão ajudar você a se concentrar

Bianca Bellucci

Do 33Giga



07/05/2020 | 13:18



O gênero musical lo-fi surgiu na década de 1980 e estava associado a gravações de baixo orçamento, feitas em casa. Hoje, porém, o estilo ganhou uma nova conotação por causa da geração millennial – nascidos entre 1980 e 1995. Ele está ligado a qualquer música que tenha batida suave e sirva para melhorar a concentração, seja estudando, seja trabalhando.

Em tempos de pandemia, as playlists com músicas lo-fi se tornaram queridinhas dos internautas. Por isso, o 33Giga reuniu 21 listas do gênero que podem ser encontradas em cinco plataformas de streaming. São elas: YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music e Tidal. Aproveite!

YouTube

1. lofi hip hop radio – beats to relax/study to – Uma playlist infinita que fica no ar 24 horas por dia e traz sons relaxantes. É a queridinha dos millennials, que se identificam com a garota desenhada em estilo anime.

2. coronavirus safety: chill alone – Lista criada para embalar o distanciamento social imposto pela pandemia de covid-19. Conta com músicas relaxantes nos estilos hip-hop e jazz.

3. ghibli e lo-fi – Tem as músicas mais relaxantes que fazem parte das trilhas sonoras dos filmes produzidos pelo Studio Ghibli, responsável por animações populares como A Viagem de Chihiro e Meu Amigo Totoro.

4. Zelda & Chill – Uma playlist que combina a trilha sonora de jogos da saga Zelda com batidas lo-fi. As músicas vão desde The Legend of Zelda (1986) até Breath of the Wild (2017).

5. lofi beats to quarantine and stay indoors to – Outra lista infinita de músicas relaxantes. O diferencial desta é que ela também exibe dicas para cuidar da saúde mental.

Spotify

6. Lo-Fi Brasil – Como o nome revela, esta playlist conta apenas com músicas brasileiras no estilo lo-fi. Vale destacar que a imagem de capa é uma fofura inspirada na arte da lofi hip hop radio.

7. Lo-Fi Beats – Com curadoria do Spotify, esta playlist tem mais de 450 músicas relaxantes e mais de 16 horas de reprodução.

8. Lo-Fi Indie – Uma compilação de músicas com batidas suaves de bandas indie. Entre os nomes da lista está beabadoobee, do sucesso Coffee.

9. Lush Lofi – Caso não consiga se concentrar com músicas cantadas, esta playlist é para você. Aqui, estão reunidas apenas faixas instrumentais.

10. LOFI SUNSET – Playlist com músicas do tipo “good vibes”. É atualizada constantemente, para sempre trazer conteúdo novo e prender os ouvintes.

Deezer

11. Lo-Fi Beats – Uma seleção com curadoria especial da Deezer. Tem mais de 60 faixas relaxantes e 4 horas de reprodução.

12. Lo-Fi & chill – “Estude ou relaxe ao som das melhores músicas lo-fi”. Essa é a descrição da playlist preparada por uma integrante da equipe do Deezer.

13. Lofi Brasil – Playlist com músicas de bossa nova e gravadas (ou regravadas) por produtores brasileiros especializados em lo-fi. Usuários podem enviar sugestões via Instagram para o curador da playlist.

14. Chill & Lo-Fi Instrumental Hip-Hop Beats – Como o próprio nome entrega, é uma playlist com músicas instrumentais do gênero hip-hop. São mais de 12 horas de reprodução.

15. Lofi Origins Soundtrack – Uma playlist que reúne músicas lo-fi usadas em filmes de diretores italianos. Entre eles: Último Tango em Paris (1972) e Camille 2000 (1969).

Apple Music

16. Foco Lo-fi – A descrição desta playlist diz tudo: “músicas escolhidas a dedo, na frequência ideal para a concentração perfeita”.

17. BEATstrumentals – Com curadoria da Apple, é a lista ideal para quem curte hip-hop instrumental. Reúne batidas tranquilas de faixas produzidas ao redor do mundo.

18. lofi hip hop beats – Se você curte hip-hop e prefere playlists com músicas cantadas, essa é uma boa pedida. É atualizada constantemente para sempre entregar faixas novas aos ouvintes.

Tidal

19. Decaf – Playlist com curadoria do Tidal para um dia mais produtivo. Tem músicas relaxantes de diferentes gêneros, como indie, pop e R&B.

20. Fuzzfest: Lo-Fi Indie – Reúne músicas do gênero indie que trazem batidas suaves e relaxantes. São 45 faixas, tendo artistas como Beck e Disco Zombies.

21. Lo-Fi Dreaming – Esta playlist é ideal para quem tem dificuldade para dormir. Aqui, você encontra músicas que prometem relaxá-lo e ajudá-lo a pegar no sono.