Isabella Santoni ganha carro de som em seu aniversário e vizinha aparece aos gritos: - Vocês são malucos, c*****o? Eu vou chamar a polícia!

07/05/2020 | 13:10



Isabella Santoni completou 25 anos de idade na última quarta-feira, dia 6! No Instagram, a atriz mostrou que estava comemorando a data da forma que poderia por conta da pandemia do novo coronavírus, e inclusive chegou a usar uma hashtag diferente para exemplificar como seria a celebração este ano: #bella25naquarentena. Durante a noite, Isabella foi surpreendida por um carro de som com mensagens de amigos e familiares, e até mesmo cantou Parabéns ao som de Xuxa Meneghel. Entretanto, uma vizinha não pareceu curtir muito a iniciativa e apareceu aos gritos ao final da comemoração de Bella.

- Vocês são malucos? Vocês são malucos, c*****o? Eu vou chamar a polícia!, berrou a mulher.

Depois da confusão, Isabella foi até os seus Stories esclarecer o que tinha acontecido, e afirmou que a celebração respeitou todas as recomendações necessárias - até mesmo a de horário, já que tudo terminou antes das 22 horas.

- Acabei de me recompor agora. Quem acompanhou viu que no final rolou uma confusãozinha. Acontece, peço desculpas à essa vizinha. Deixando claro que agora são 21h20 da noite, já faz uma meia hora que acabou. A gente respeitou o horário, a gente não desceu. Cada um na sua varanda. Maria Joana e Wander vieram e estavam lá fora, distantes um do outro, com máscara. Inclusive a moça do carro de som, antes de começar, perguntou se tinha problema, se algum vizinho se incomodava. Essa vizinha veio de uns seis prédios para cá, não sei o que ela está passando, o por que ela ficou chateada... Porque ela nem conversou, ela veio gritando. Enfim, desejo paz para ela.

Que situação, não é?