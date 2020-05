Filhas de Michelle e Barack Obama são entrevistadas pela primeira vez para documentário

07/05/2020 | 13:11



Na última terça-feira, dia 6, a Netflix disponibilizou um documentário chamado Becoming, inspirado na autobiografia de Michelle Obama, Minha História. O longa-metragem conta a história da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, revelando alguns detalhes sobre a vida pessoal de Michelle além de abordar também sua vida como pessoa pública. Na sinopse do longa, a plataforma descreve o seguinte:

Neste documentário intimista, Michelle Obama, a ex-primeira-dama dos EUA, abre-nos as portas para um olhar sobre a sua vida, as suas esperanças e os seus laços.

Um aspecto muito interessante do filme é a presença, pela primeira vez, de uma entrevista com as filhas de Michelle e Barack Obama, Malia e Sasha Obama, que possuem 21 e 18 anos de idade, respectivamente. Quando o casal assumiu a Casa Branca, elas tinham apenas dez e sete anos de idade, mas sempre foram muito reservadas e discretas, de modo que nunca chegaram a dar uma entrevista.

Segundo o E Online, no documentário as duas comentam sobre a carreira da mãe e sobre sua vida após o fim do mandato do pai. Em dado momento, Sasha observa que Michelle passou a viver uma nova fase criativa após deixar a Casa Branda. Já Malia exaltou a trajetória da mãe:

- Estou animada porque ela se orgulha do que fez. Acho que esta é a coisa mais importante para um ser humano, ter orgulho de si próprio.

Apesar de serem as filhas do presidente dos Estados Unidos entre 2009 e 2017, Malia e Sasha foram criadas para que pudessem desfrutar o máximo possível de uma vida normal. Por isso, seus pais evitavam que as garotas fossem expostas a mídia e aos problemas que os pais enfrentavam na Casa Branca. Durante uma entrevista para Gayle King, da CBS News, Michelle falou sobre como tentava poupar as filhas dessa realidade, apesar de alguns fatores inconvenientes:

- Por oito anos, ficamos tipo sim, o presidente é seu pai. Isso não tem nada a ver com você. Só vá para a escola. Sim, você tem seguranças, apenas ignore-os, eles não estão aqui para você. Minhas filhas tinham guardas armados com eles o tempo todo. Imagine tentar dar seu primeiro beijo cercada por um monte de homens com armas e fones de ouvido.