Cauã Reymond manda recado emocionante para a mãe: - Gosto de pensar que você ganhou do câncer, não perdeu

07/05/2020 | 13:10



Denise Reymond, mãe de Cauã Reymond, morreu em janeiro de 2019 após perder a lutra de cinco anos contra um câncer. Agora, com o Dia das Mães chegando, no próximo domingo, dia 10, o ator fez um vídeo para a revista Vogue em que manda um recado emocionado para Denise.

No vídeo, Cauã começa dizendo o seguinte:

- Mamãe, foi uma luta boa, foram cinco anos de luta, disseram que você tinha um mês só de vida e eu gosto de pensar que você ganhou do câncer, não perdeu. Foram anos importantes, anos que a gente se reencontrou, que eu e o meu irmão [Pavel Reymond] a gente pode estar muito próximo de você em todos os momentos.

O marido de Mariana Goldfarb ainda continua:

- A gente lembra muito de você na quarentena, falando no celular, principalmente nos momentos em que eu estou varrendo a casa e ele lavando a louça, cada um com o seu fone de ouvido. E sempre que eu olho para o céu com a minha filha [Sofia, fruto de seu casamento com Grazi Massafera] a gente sabe que você é uma estrelinha lá. Te amo. Feliz Dia das Mães pra todas as mães. Essa é a maior bênção do mundo.