Covid-19 pelo mundo: “aplaudimos os hospitais todos os dias”, diz brasileiro que mora em Paris

Redação

Do Rota de Férias



07/05/2020 | 11:18



Com mais de 170 mil casos confirmados, a França é o quinto país com mais pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Paris e outras cidades seguem em quarentena para evitar a propagação da covid-19 e tentar reduzir o número de óbitos em território francês – segundo a Johns Hopkins University, ele gira em torno de 25.500.

No episódio 12 da série de entrevistas Covid-19 pelo mundo, imigrantes que moram na França falam a respeito do período de quarentena no país.

Divulgação/Arquivo Pessoal André Rocha, brasileiro que mora em Paris

Covid-19 pelo mundo: dia a dia na França

O brasileiro André Rocha, de 27 anos, que trabalha com desenvolvimento de recursos humanos e cursa mestrado em RH em Paris, conta que sua rotina foi diretamente afetada pela pandemia.”Parei de trabalhar. Meu contrato foi suspenso, e meu seguro-desemprego foi ativado. Recebo 84% do meu salário e, assim que formos liberados, vou poder voltar ao trabalho sem problemas. Realmente, não posso reclamar”, ressalta.

André explica que sempre teve a impressão de que os franceses eram egoístas, mas que se surpreendeu durante a pandemia.”Todos os dias, às 20h, os hospitais são aplaudidos pelas pessoas nas janelas e nas sacadas. Tem muita ajuda vindo do setor privado para os hospitais, e tudo muito pode contribuir como pode, por exemplo, doando máscaras e fazendo voluntariado”, comenta.

Retorno gradual

O presidente francês Emmanuel Macron anunciou que o país abrirá as escolas aos poucos, mas que o ensino superior só voltará a ter aulas presenciais no próximo ano acadêmico (setembro de 2020). “Minhas aulas vão ser feitas à distância até lá. É chato, mas compreensível”, diz André. “Quando não estou na faculdade, coloco as séries de TV em dia, converso com amigos, asso bolos, aprendo italiano e enlouqueço pouco a pouco dentro de casa, igual às outras pessoas”, se diverte.

Quem também teve o cotidiano afetado é a mexicana Azalea Rangel Ramirez, de 35 anos, que atua como gerente de contas na região de Rueil-Malmaison île de France. Segundo ela, a vida de quem mora na França tende a continuar diferente nos próximos meses.

“Restaurantes, bares, estádios, cinemas e teatros não devem funcionar até 15 de julho. Além disso, as fronteiras internacionais ficarão fechadas, pelo menos, até o fim de agosto”, conta Azalea.

Para André, o futuro pós-pandemia é uma oportunidade e tanto para criar uma nova mentalidade em todo o mundo. “Os franceses deveriam perceber que estão bem e que a situação poderia estar mil vezes pior. Espero que eles possam ser mais agradecidos e que parem de reclamar tanto”, finaliza.

